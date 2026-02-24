Faktura w walucie obcej w KSeF. Co się zmieniło i jak unikać błędów? Nowe zasady i obowiązki © wygenerowane przez AI

Od wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wystawianie faktur w walucie obcej stało się bardziej skomplikowane i obarczone ryzykiem błędów formalnych. Zmieniły się nie tylko zasady dotyczące daty wystawienia dokumentu, ale także sposób prezentacji kwot w obcej walucie i złotych. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż zagraniczną muszą teraz zwracać szczególną uwagę na poprawność danych, aby uniknąć konieczności korekt i ewentualnych sankcji. Co się zmieniło i jak prawidłowo wystawić fakturę walutową w KSeF?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są obowiązkowe pola na fakturze walutowej w KSeF i jak je poprawnie wypełnić, aby uniknąć błędów formalnych.

Dlaczego data wystawienia faktury w KSeF ma kluczowe znaczenie dla terminów przesyłania dokumentów i obowiązków podatkowych.

Jak przeliczać kwoty w walucie obcej na złotówki zgodnie z nowymi zasadami KSeF i jakie kursy walut można stosować.

Co oznacza tryb online i offline w KSeF i jakie są konsekwencje wyboru danego trybu dla daty wystawienia faktury.

Jakie zmiany dotyczą faktur walutowych w kontekście VAT, PIT i kursów umownych, aby rozliczenia były zgodne z przepisami.

Faktura walutowa w KSeF: co trzeba wiedzieć

P_1 w KSeF: data wystawienia faktury, a tryby szczególne

VAT, wspólny kurs z PIT i kurs umowny