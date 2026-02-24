eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweFaktura w walucie obcej w KSeF. Co się zmieniło i jak unikać błędów? Nowe zasady i obowiązki

Faktura w walucie obcej w KSeF. Co się zmieniło i jak unikać błędów? Nowe zasady i obowiązki

2026-02-24 13:22

Faktura w walucie obcej w KSeF. Co się zmieniło i jak unikać błędów? Nowe zasady i obowiązki

Faktura w walucie obcej w KSeF. Co się zmieniło i jak unikać błędów? Nowe zasady i obowiązki © wygenerowane przez AI

Od wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wystawianie faktur w walucie obcej stało się bardziej skomplikowane i obarczone ryzykiem błędów formalnych. Zmieniły się nie tylko zasady dotyczące daty wystawienia dokumentu, ale także sposób prezentacji kwot w obcej walucie i złotych. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż zagraniczną muszą teraz zwracać szczególną uwagę na poprawność danych, aby uniknąć konieczności korekt i ewentualnych sankcji. Co się zmieniło i jak prawidłowo wystawić fakturę walutową w KSeF?

Przeczytaj także: Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są obowiązkowe pola na fakturze walutowej w KSeF i jak je poprawnie wypełnić, aby uniknąć błędów formalnych.
  • Dlaczego data wystawienia faktury w KSeF ma kluczowe znaczenie dla terminów przesyłania dokumentów i obowiązków podatkowych.
  • Jak przeliczać kwoty w walucie obcej na złotówki zgodnie z nowymi zasadami KSeF i jakie kursy walut można stosować.
  • Co oznacza tryb online i offline w KSeF i jakie są konsekwencje wyboru danego trybu dla daty wystawienia faktury.
  • Jakie zmiany dotyczą faktur walutowych w kontekście VAT, PIT i kursów umownych, aby rozliczenia były zgodne z przepisami.

W KSeF dopuszczalne jest wystawianie faktur w walucie obcej zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych. Obowiązują jednak dwa podstawowe warunki.

– Po pierwsze, dokument musi być poprawnie uzupełniony w polach dotyczących waluty dokumentu oraz – jeśli jest to konieczne – w polach wykorzystywanych do obliczeń podatkowych, w szczególności podstawy opodatkowania i kwoty podatku w złotych.

Po drugie, kluczowe znaczenie zyskuje data wystawienia dokumentu, ponieważ jest ona powiązana zarówno z momentem przesłania faktury do systemu KseF, jak i z momentem powstania obowiązku podatkowego – wyjaśnia Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.

W praktyce oznacza to, że sam sposób realizacji transakcji pozostaje bez zmian, natomiast rośnie znaczenie spójności i kompletności danych na fakturze.

Faktura walutowa w KSeF: co trzeba wiedzieć


– Same faktury co do zasady się nie zmieniają – nadal można rozliczać transakcję w innej walucie, a podatek VAT musi być wykazany w złotówkach. Nowość polega na tym, że to, co było wcześniej „opisowe” lub opcjonalne, teraz staje się obowiązkowym elementem danych w strukturze e-faktury – dodaje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.

W KSeF obowiązkowym staje się pole „KodWaluty”, które należy wypełnić trzyliterowym kodem zgodnym z normą ISO 4217, np. PLN, EUR czy USD. Kluczową różnicą względem faktur wystawianych poza KSeF jest sposób prezentacji kursu walut, który wcześniej mógł pojawiać się na fakturze jedynie informacyjnie. Obecnie pole „KursWaluty” lub „KursWalutyZ” (dla faktur zaliczkowych) jest polem obowiązkowym do wypełnienia.

P_1 w KSeF: data wystawienia faktury, a tryby szczególne


W systemie faktur ustrukturyzowanych kluczowe jest to, kiedy faktura trafia do systemu, ponieważ wpływa to na jej formalną datę wystawienia.

W trybie online fakturę uznaje się za wystawioną w dniu, w którym została ona przesłana do KSeF, o ile data wpisana w polu P_1 jest zgodna z datą tej wysyłki.

Kiedy jednak data wpisana w P_1 jest wcześniejsza niż data przesłania faktury do systemu, uznaje się ją za fakturę wystawioną w tzw. trybie offline (z przesłaniem faktury, co do zasady, w następnym dniu roboczym). Datą wystawienia tego dokumentu staje się ta wskazana w P_1.

– To rozróżnienie jest ważne z perspektywy praktycznej i wpływa na uporządkowanie procesu. Firma musi zadbać o to, czy wystawia dokument od razu w KSeF ,czy wystawia go wcześniej i dopiero potem wysyła. W trybie offline24 ważne jest, aby faktura była przesłana do systemu najpóźniej następnego dnia roboczego – komentuje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.

VAT, wspólny kurs z PIT i kurs umowny


W przypadku faktury walutowej w KSeF zasady przeliczania VAT pozostają takie same jak przed wdrożeniem systemu. Jeśli faktura jest wystawiona w dniu powstania obowiązku podatkowego lub po nim, stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Natomiast gdy faktura została wystawiona przed powstaniem takiego obowiązku, przeliczenia dokonuje się według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Alternatywnie można również stosować kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego) z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury/powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku trzeba zwrócić uwagę, aby waluta inna niż euro była przeliczona z zastosowaniem kursu wymiany względem euro.

Do przeliczenia podatku VAT przedsiębiorca może zastosować taki sam kurs jak w przypadku podatku dochodowego (PIT). Co ważne, przy wybraniu wspólnego kursu przedsiębiorca musi stosować tę metodę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym kurs został wybrany.

W KSeF funkcjonują również pola „KursUmowny” i „WalutaUmowna”, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie wpływają na rozliczenie podatku VAT. Używane są przy fakturze w PLN lub dwuwalutowej, gdy strony umówiły się na przeliczenie ceny po określonym kursie.
Przeczytaj także: KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu? KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: faktury w walutach obcych, kontrahent zagraniczny, faktura zagraniczna, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, sprzedaż za granicę, elektroniczne faktury, e-faktura, Krajowy System e-Faktur, e-faktury, KSeF, rok 2026

Przeczytaj także

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Nota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF?

Nota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF?

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Poradnik PIT-37: Rozliczenie ulgi na dzieci gdy brakuje podatku

Poradnik PIT-37: Rozliczenie ulgi na dzieci gdy brakuje podatku

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: Jak rozliczyć dochody z pracy we Francji w polskim PIT?

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: Jak rozliczyć dochody z pracy we Francji w polskim PIT?

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Najnowsze w serwisie

Gorzki smak kakao. Ceny na giełdach spadły o 70%, ale czekolada wciąż droga

Gorzki smak kakao. Ceny na giełdach spadły o 70%, ale czekolada wciąż droga

Bezpłatne szkolenia z AI od Google i SGH. Rusza nowa edycja "Umiejętności Jutra AI". Jak wziąć udział?

Bezpłatne szkolenia z AI od Google i SGH. Rusza nowa edycja "Umiejętności Jutra AI". Jak wziąć udział?

Realizacja zysków na złocie

Realizacja zysków na złocie

PromptSpy - nowy malware atakuje system Android, w tle genAI

PromptSpy - nowy malware atakuje system Android, w tle genAI

Wzrost PKB nie pomógł. Rekordowa liczba niewypłacalności firm w 2025 roku

Wzrost PKB nie pomógł. Rekordowa liczba niewypłacalności firm w 2025 roku

ChatGPT zamiast Google, czyli jak AI zmienia nawyki i zakupy online

ChatGPT zamiast Google, czyli jak AI zmienia nawyki i zakupy online

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: