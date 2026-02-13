Faktury poza KSeF a koszty i VAT. Co się zmieniło po 1 lutego 2026 i czy można je rozliczać? © wygenerowane przez AI

Od 1 lutego 2026 roku KSeF jest obowiązkowy, ale faktury papierowe i elektroniczne wystawione poza systemem wciąż można rozliczać - zarówno w kosztach, jak i w VAT. Eksperci podkreślają: liczy się treść dokumentu, nie forma jego wystawienia. Jakie warunki muszą spełniać takie faktury, aby zachować moc dowodową? I czy odliczenie VAT jest możliwe bez względu na to, czy dokument pochodzi z KSeF?

Dlaczego faktury wystawione poza KSeF nadal mogą być rozliczane w kosztach uzyskania przychodu, jeśli dokumentują rzeczywiste zdarzenia gospodarcze.

Jakie wymogi formalne muszą spełniać faktury papierowe i elektroniczne, aby zachować moc dowodową.

Czy odliczenie VAT jest możliwe z faktur wystawionych poza KSeF i na jakich zasadach.

Dlaczego warto zarejestrować się w KSeF wcześniej, nawet jeśli obowiązek jeszcze nie dotyczy Twojej firmy.