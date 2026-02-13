eGospodarka.pl
Faktury poza KSeF a koszty i VAT. Co się zmieniło po 1 lutego 2026 i czy można je rozliczać?

2026-02-13 12:54

Faktury poza KSeF a koszty i VAT. Co się zmieniło po 1 lutego 2026 i czy można je rozliczać?

© wygenerowane przez AI

Od 1 lutego 2026 roku KSeF jest obowiązkowy, ale faktury papierowe i elektroniczne wystawione poza systemem wciąż można rozliczać - zarówno w kosztach, jak i w VAT. Eksperci podkreślają: liczy się treść dokumentu, nie forma jego wystawienia. Jakie warunki muszą spełniać takie faktury, aby zachować moc dowodową? I czy odliczenie VAT jest możliwe bez względu na to, czy dokument pochodzi z KSeF?

Przeczytaj także: KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

Od momentu uruchomienia obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy mierzą się z wieloma wątpliwościami dotyczącymi dokumentowania zakupów i rozliczeń podatkowych. Beata Tęgowska podkreśla, że wbrew obawom rynku KSeF nie eliminuje całkowicie faktur papierowych ani dokumentów wystawionych poza systemem. Przepisy dopuszczają sytuacje, w których faktura może zostać wystawiona w innej formie, a mimo to zachowuje pełną moc dowodową i może być ujęta w kosztach uzyskania przychodu.

W praktyce oznacza to, że faktury papierowe lub elektroniczne wystawione poza KSeF mogą być rozliczane, o ile dokumentują rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, spełniają wymogi formalne i są związane z prowadzoną działalnością. Jak zauważa ekspertka, kluczowa pozostaje treść dokumentu, a nie wyłącznie jego forma. To zasada, która od lat obowiązuje w księgowości i nie ulega zmianie wraz z wdrożeniem systemu e-faktur.

Istotnym zagadnieniem dla przedsiębiorców jest również prawo do odliczenia podatku VAT. Ekspertka Systim.pl podkreśla, że otrzymanie faktury wystawionej poza KSeF nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT, jeśli dokument został wystawiony zgodnie z przepisami i prawidłowo przekazany nabywcy. Odliczenie podatku naliczonego odbywa się na zasadach ogólnych, niezależnie od tego, czy faktura pochodzi z systemu KSeF, czy została wystawiona poza nim.

Z punktu widzenia praktyki biznesowej coraz większego znaczenia nabiera jednak kwestia organizacyjna. Ekspertka zauważa, że nawet jeśli dana firma nie jest jeszcze objęta obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF, warto rozważyć wcześniejszą rejestrację w systemie. – Pozwala to na sprawne odbieranie faktur od kontrahentów, którzy już są zobowiązani do wystawiania dokumentów w KSeF, oraz ogranicza ryzyko opóźnień i braków w dokumentacji.

Rejestracja w systemie umożliwia także lepszą kontrolę nad obiegiem dokumentów, automatyzację procesów księgowych oraz stopniowe przygotowanie zespołu do pełnego funkcjonowania w środowisku KSeF. Jak zauważa ekspertka, wdrożenie systemu na spokojnie, bez presji terminów, znacząco ogranicza ryzyko błędów i problemów organizacyjnych w przyszłości.

Podsumowując, KSeF jest dziś podstawowym elementem systemu fakturowania, ale nie zamyka drogi do rozliczania faktur wystawionych poza nim. – Kluczowe jest przestrzeganie obowiązujących zasad oraz świadome przygotowanie się do pełnego korzystania z systemu, nawet jeśli formalny obowiązek jeszcze nie dotyczy danej firmy – podsumowuje Beata Tęgowska.
Przeczytaj także: KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

