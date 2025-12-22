Wielki Brat podejrzy wszystkie faktury. KSeF ułatwi życie przedsiębiorcom, czy je sparaliżuje?

Już za kilka miesięcy polska gospodarka przejdzie operację na otwartym sercu, jakiej nie widzieliśmy od czasów transformacji ustrojowej. Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma być cyfrową rewolucją, która ostatecznie ma na celu domknięcie luki w VAT. Jednak pod płaszczem nowoczesności kryje się rozwiązanie, które spędza sen z powiek księgowym, przedsiębiorcom i ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Czy luty 2026 przyniesie chaos, kapitulację fiskusa i odroczenie premiery systemu wzorem innych europejskich stolic? Sprawdzamy, jakie pułapki czyhają na polskie firmy oraz udostępniamy przygotowany przez ekspertów PITax konkretny poradnik, jak przetrwać to wdrożenie bez strat finansowych.

Nadchodzi finansowy Matrix

Wprowadzenie KSeF to nadal wiele niepewności. Z jednej strony mamy obietnicę łatwiejszych zwrotów VAT i końca papierowej biurokracji. Z drugiej – wizję systemu, który może być podatny na ataki oszustów, cyberataki i skrajnie nieprzyjazny dla użytkownika. Lepiej chuchać na zimne i przygotować się na nadejście KSeF jak najszybciej – mówi dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax.

„Faktura widmo” – raj dla oszustów 2.0

Księgowi apelują: „To nie nasza odpowiedzialność”

Dane warte więcej niż złoto pod lupą hakerów i urzędników

PORADNIK PRZETRWANIA: Jak przygotować firmę na KSeF?

Audyt obiegu dokumentów

Sprawdź, kto w Twojej firmie ma uprawnienia do akceptacji płatności. Jeśli korzystasz z automatycznych przelewów dla małych kwot, musisz wprowadzić dodatkowy bezpiecznik – ręczną weryfikację NIP-u wystawcy faktury w KSeF przed zleceniem przelewu.

Zmień umowę z biurem rachunkowym

Jasno określ zakres odpowiedzialności. KSeF wymusza nową definicję „przekazania dokumentów”. Ustal, czy to Ty będziesz pobierać faktury z systemu, czy biuro ma to robić za Ciebie. Czy dalej Ty, jako przedsiębiorca, będziesz wystawiał faktury i wysłał je do systemu, czy ma to robić biuro. Pamiętaj: błąd w KSeF to źle przygotowany plik JPK do organu podatkowego, a zatem mandat i dla Ciebie i dla księgowej.

Zainwestuj w system z „pulpitem managera"

Nie polegaj tylko na rządowej aplikacji. Dobre systemy ERP oferują pulpity, które w czasie rzeczywistym zaciągają dane z KSeF i flagują podejrzane dokumenty (np. od nieznanych dostawców). To Twoja tarcza przed „fakturami widmo”.

Szkolenie zespołu – nie tylko księgowości

KSeF dotyczy każdego handlowca, magazyniera i kierowcy. Każdy, kto generuje sprzedaż, musi wiedzieć, że błąd w numerze NIP kontrahenta w systemie e-faktur jest niemal niemożliwy do „odkręcenia” bez wystawiania faktur korygujących, które również widzi fiskus.

Procedura „awaria systemu"

Przygotuj procedurę na wypadek, gdyby serwery KSeF padły lub gdybyś Ty stracił dostęp do internetu. Musisz wiedzieć, jak wystawiać faktury w trybie offline i w jakim czasie masz obowiązek przesłać je do systemu po awarii.

Czy Polska pęknie? Przykład Europy daje do myślenia

Podatkowy skok w nieznane